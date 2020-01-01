مستقبل وطن: لسنا حزب وطني.. ونحن الأهم في المعادلة السياسية (فيديو)



وأشار "رشاد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم يعملون على تدريب الكوادر بالحزب، وفتحوا قنوات اتصال مع كل الأحزاب، مضيفا أنهم سيقدمون للشعب المصري مرشحين متميزين، معلقا: "هنقدم هدية للمصريين".



وعن ما يتردد على امكانية تحول حزب مستقبل وطن لحزب وطني جديد، عقب أن الحزب متواجد على الساحة منذ عامين، ويعتبر الرقم الأهم في المعادلة السياسية، ولم يتحول لأي فكرة تخرج عن النص، أو الخروج عن فكرة ممارسة السياسة النظيفة.



وواصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، توزيع الكمامات، والمطهرات المجانية، على المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة الدولة، لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.



ووزعت أمانة بندر كفرالشيخ، الكمامات على المواطنين، بموقف كفرالشيخ العمومى، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.



وقال المحاسب أحمد جعفر، إن أمانة بندر كفرالشيخ بقيادة طارق رشوان، أمين الحزب بالبندر، قامت بتوزيع ألف كمامة، وكمية من المواد المطهرة، على المواطنين، بموقف سيارات الأجرة العمومى، الذى يضم سيارات الأجرة بمحافظات الجمهورية، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، بحضور محمد عامر، أمين تنظيم البندر، وعلاء مرزوق، أمين شباب البندر.



ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، وفى إطار الفعاليات والمبادرات، التى ينفذها الحزب فى جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.





قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إنهم مستعدين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أنهم منتشرين في كل ربوع مصر فلا يوجد قرية أو شياخة لا يوجد بها تشكيل لحزب مستقبل وطن، معقبا: "قدرنا نكون مع الناس في كل الأزمات".