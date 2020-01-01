مفاجآت في تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:21 م
تشكيل ليفربول أمام السيتي
تشكيل ليفربول أمام السيتي
أحمد عصام
كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج. 

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-
 
حراسة المرمى : أليسون. 
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.  
خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - جوردان هندرسون. 
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو. 

ويسعى فريق ليفربول لتكرار فوزه على مانشستر سيتي مثلما فعل في الدور الأول على ملعب أنفيلد، حيث حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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