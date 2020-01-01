جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:21 م
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
أحمد عصام
كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - جارسيا - لابورت - بنجامين ميندي.

خط الوسط : رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان - رحيم سترلينج - فودين.

خط الهجوم : جابريل جيسوس.

وحقق مانشستر سيتي فوزاً سهلاً في المباراة الأخيرة على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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