مقرر شعبة الغوص بسيناء: نسعى لتطوير المهنة للنهوض بالسياحة

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:20 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
قال الكابتن  محمد هاني أحد مدربي رياضة الغوص، ومقرر لجنة شعبة الغوص والأنشطة البحرية في جنوب سيناء، إن مهنة الغوص بها نسبة عالية من الخطورة وكذلك هي مهمة للغاية في العمل السياحي.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر الإلكترونية، أننا كغواصين فكرنا في تدشين كيان نقابي لأن مهنتنا خطرة ومهمة وصعبة وتتطلب الكثير من الدراسة. 

وتابع: كان يجب أن يكون لدينا كيانًا قانونيًا رسميًا نستظل به ويكون قناة شرعية نطالب من خلالها بحقوقنا مثل أي مهنه أخري، بحيث يجد الغواص أو العاملين بالمهنة بشكل عام كيان رسمي في حالة التعرض لحادث أو التوقف عن الممارسة. 

وختم كلماته قائلًا إن إنشاء الشعبة سيكون دافعًا لمواكبة حركة العمران والبناء والتنمية الهائلة التي تشهدها مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن تطوير المهنة سيصب بشكل أساسي في صالح السياحة المصرية، التي يقودها الوزير خالد العناني بفكر متطور يناسب المرحلة الحالية، فكان علينا مواكبة ذلك بكل الطرق. 

يذكر أن الدكتور باسم حلقه نقيب السياحيين اعتمد الشعبة رسميًا والتي ستشمل كل من يعمل في مهنة الغوص سواء كابتن أو مساعد أو فني، حيث ستضم مدربين الغوص ومرشدين الغوص، والسنوركل جايد، واللايف جارد، ومصور تحت الماء، ومصور سيرفيس، والسيلز، والهلبر، وفني المعدات، وأي وظيفه تشارك مع الغواص.

وحصلت الفجر على قرار تدشين الشعبة والذي شمل تعيين هشام فاضل رئيسًا، وجلال الدين يوسف نائب أول، ومصطفى أحمد نائب ثان، وكريم محسن عضو، وشريف خيرت عضو، وأندرو نبيل عضو، وعبد الحكيم محمد عضو. 

على جانب آخر، منحت وزارة السياحة والآثار عدد من مراكز الغوص شهادة السلامة الصحية والمؤهلة لعودة هذه المراكز للعمل مرة أخرى. وأوضحت في بيان لها أن ١٢ مركزًا للغوص، و٧ يخوت سفاري ومركزين للأنشطة البحرية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت السيدة سامية سامي رئيس قطاع الانشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي المحافظات المعنية، أقرت استيفاء ٨ مراكز للغوص في محافظة جنوب سيناء. 

وهذه المراكز هي مركز غوص بلو أوشن دايف كلوب وبابلز تيم وبلو سى دايف كلوب وغواصي دهب وسى دانر وفانتسى دايفرز ودهب دايفرز لودج رد سى ترايب ورد سى ريلاكس وأوركا وسكوبا سيكرز، ومركز إيجيبت صن مارين سقالة ترافكو للأنشطة البحرية. 

ومركز واحد للغوص في محافظة البحر الاحمر هو جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا، وحصلت سبعة يخوت سفارى علي الشهادة المعتمدة وهم فى اي بى مرسيليا ومرسيليا ستار وهامر هيدا وهيفين روبير وبلو وبلو بيرل وبلو سيز ومركز غوض جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا ومركز واحد للأنشطة البحرية هو محمية بيتش.

وأشارت سامية سامي، إلى أن إجمالي عدد مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة البحرية، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل وفقا لاشتراطات السلامة الصحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بلغ حتي الأن ٢٠ مركزا للغوص و١٣ يختا و٤ بمراكز للأنشطة البحرية.

وسوف تستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز واليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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