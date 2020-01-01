بهذه الصورة.. عبير صبري تسترجع زكريات طفولتها

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استعادت النجمة عبير صبري، ذكريات طفولتها مع والدها الراحل، حيث نشرت صورة لها في طفولتها برفقة والدها، وعلقت علي الصورة قائله: "شايفين البيبي اللي علي الشمال اللي بتتمرجح دي أنا، شوفتوا الفيونكات والفستان، وبابا الله يرحمه ويعفو عني اللي كان بيمرجحني، مفيش بعد حنية وعطف الأب، راحت فين الأيام دي".





يشار أن عبير، تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



تعد آخر اعمال عبير مسلسل "خيانة عهد"، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.





شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.