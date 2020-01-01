بهذه الصورة.. عبير صبري تسترجع زكريات طفولتها

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
استعادت النجمة عبير صبري، ذكريات طفولتها مع والدها الراحل، حيث نشرت صورة لها في طفولتها برفقة والدها، وعلقت علي الصورة قائله: "شايفين البيبي اللي علي الشمال اللي بتتمرجح دي أنا، شوفتوا الفيونكات والفستان، وبابا الله يرحمه ويعفو عني اللي كان بيمرجحني، مفيش بعد حنية وعطف الأب، راحت فين الأيام دي".


يشار أن عبير، تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

تعد آخر اعمال عبير مسلسل "خيانة عهد"، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.


شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

أخبار تهمك

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ حوالي 5 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

07:57 م

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

08:31 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن