مدرب تشيلسي: ارتكاب الأخطاء في الدوري الإنجليزي ثمنها سيكون الخسارة

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


صرح الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بأنه يجب عليهم استعادة أنفسهم عقب الهزيمة على يد وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي احتضنها ملعب لندن الأولمبي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة:" الخسارة؟ هذا يحدث، إنه الدوري الإنجليزي وإذا ارتكبت أخطاء كما فعلنا ستعاقب، سيطرنا على المباراة من حيث الاستحواذ، لكن ارتكاب الأخطاء سيؤذيك".

وأضاف:" لست سعيداً بأي من الأهداف، تسجل هدفين لا يقودك نحو الفوز، يجب أن تكون أفضل من ذلك،لست سعيدًا لكن في الوقت نفسه نتقدم بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس".

وتابع:"كانت هناك لحظات قاموا فيها بهجمات مرتدة وعلمنا أنهم سيفعلون ذلك، كانت هناك تفاصيل في المباراة وكنا نعرف أنها ستحدث لكننا خسرنا لأننا لم نصلحها بشكل صحيح".

وأردف قائلاً:"إذا لم تعتني بالتفاصيل بشكل صحيح في المباريات الكبيرة فسوف تخسر النقاط، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في بعض الأحيان هذا الموسم. كمجموعة، نحتاج إلى إيجاد المزيد من الاتساق".

واختتم لامبارد تصريحاته قائلاً:"السبب في أننا نقاتل من أجل المراكز الأربعة الأولى وليس المركز الأول والثاني هو أننا لا نصلح الأمور كما يفعل الكبار، الآن علينا إستعادة أنفسنا بعد هذه الخسارة".

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