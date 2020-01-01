خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي





دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مسؤولو النادي الأحمر دخلوا في مفاوضات قوية مع نادي بيراميدوز للحصول على خدمات تراوري وتعزيز صفوف الفريق الأحمربه.





وأضاف المصدر بأن مسؤولو نادي بيراميدز يرفضون التخلي عن اللاعب البوركيني ويرغبون في استمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، في ظل الحاجة إلى خدماته.





وتابع المصدر بأن مسؤولو الأهلي سيحاولون إقناع نظائرهم في بيراميدز لضم اللاعب، خاصة بعدما أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعجابه باللاعب.



