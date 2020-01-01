"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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كشف الطاقم الطبي بمسشتفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الفنانة رجاء الجداوي في المراحل الأخيرة من علاج فيروس كورونا المستجد،وانها لم تجري مسحات جديدة وتم الإكتفاء بالثلاث المسحات.



وقال الطاقم الطبي في تصريحات صحفية، أن الفنانة رجاء الجداوي تعاني الآن من مشكلة التنفس حيث أن الأنبوبة الحنجرية هي التي تقوم بضخ الهواء إلى الرئتين، وهذا ما يشغل بالهم الآن أن تقوم الرئه بعملها الطبيعي.



وأضافو أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها الصحية غير مستفرة، وغير جيدة والأنبوبة الحنجرية هي آخر مرحلة للعلاج من كورونا.



يذكرأن الفنانة رجاء الجداوي قد تعرضت لشائعات فقدانها الوعي ونقص الأكسجين في الدم، ولكن أكد مصدر مسئول لـ"الفجرالفني" أن الفنانة رجاء الجداوي لم تفقد الوعي ولكن يتم تخديرها باستمرار.

