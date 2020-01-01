الرئيس الأمريكي يكشف عن مفاجأة سارة بشأن فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبًا عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، إن هناك 3 أدوية مرشحة لأن تكون لقاحا لفيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص، وأضاف: "اللقاحات الثلاثة جيدة حقا.. نعتقد أننا سنحصل عليها قريبا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020

وأوضح كولينز أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بمعدل أكثر من مليونين و801 ألف إصابة، وأكثر من 131 ألف حالة وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر"

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.