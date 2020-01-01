محمد يوسف: عودة الدوري في صالح الجميع.. ومفيدة للأندية قبل مباريات البطولات الإفريقية





علق محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على قرار عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى بعد توقف طويل.





يوسف غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عودة الدوري في صالح الجميع ومفيدة جداً للانديه قبل مباريات البطولات الافريقية".





وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء اليوم الخميس عودة مسابقة الدوري المصري مرة أخرى يوم 7 أغسطس المقبل.





وتوقفت بطولة الدوري المصري لفمدة تجاوزت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم في الفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.



