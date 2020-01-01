التراجع يخيم على البورصات الخليجية بأخر جلسات الأسبوع

خيم التراجع على معظم البورصات الخليجية وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة، مع صعود أسهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.





كانت وكالة الأنباء السعودية أوردت يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتمديد عدة مبادرات حكومية لدعم القطاع الخاص لتخفيف آثار تفشي فيروس كورونا.





وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة مدفوعا بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، واحدا بالمئة.





وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 14.9 بالمئة في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ يونيو حزيران من العام الماضي.





وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة وداماك العقارية 2.2 بالمئة.





كان داماك قد أغلق على ارتفاع نسبته 7.2 بالمئة في الجلسة السابقة بعد تقرير لرويترز بأن رئيس مجلس الإدارة يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وإلغاء إدراج الشركة.



