التراجع يخيم على البورصات الخليجية بأخر جلسات الأسبوع
الخميس 02/يوليه/2020 - 07:53 م
خيم التراجع على معظم البورصات الخليجية وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة، مع صعود أسهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.
كانت وكالة الأنباء السعودية أوردت يوم الخميس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتمديد عدة مبادرات حكومية لدعم القطاع الخاص لتخفيف آثار تفشي فيروس كورونا.
وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.6 بالمئة مدفوعا بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، واحدا بالمئة.
وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 14.9 بالمئة في أكبر زيادة له في يوم واحد منذ يونيو حزيران من العام الماضي.
وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة بضغط من تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة وداماك العقارية 2.2 بالمئة.
كان داماك قد أغلق على ارتفاع نسبته 7.2 بالمئة في الجلسة السابقة بعد تقرير لرويترز بأن رئيس مجلس الإدارة يدرس شراء حيازات مساهمي الأقلية وإلغاء إدراج الشركة.
وزاد المؤشر القطري 1.4 بالمئة مع صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 4.6 بالمئة وارتفاع بنك قطر الوطني 2.6 بالمئة.
لكن سهم مصرف الريان انخفض 0.3 بالمئة وكان أغلق مرتفعا خمسة بالمئة في الجلسة السابقة.
ويوم الثلاثاء، قال مصرف الريان وبنك الخليج التجاري إنهما بدآ مفاوضات بشأن اندماج محتمل قد يفزر كيانا بإجمالي أصول يزيد على 164 مليار ريال (45.04 مليار دولار).
وقفز سهم الخليج التجاري، وهو ليس على المؤشر، عشرة بالمئة مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة.