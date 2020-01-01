عروس البحر.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها على أحد الشواطئ

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شاركت الفنانة مي سليم، صورة أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية على أحد الشواطئ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي سليم، بملابس صيفية،ونظارة شمس وشعر منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هو البحرده في مصر ولا"،"إيه الفرسة الجامدة ديه".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بجانب عدد من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد ومي سليم وإنجي المقدم وهو من تأليف أيمن سليم،ونهى سعيد،وإخراج مرقس عادل.