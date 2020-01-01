تفاصيل مصرع عامل وإصابة آخر أثناء هدم منزل بالدقهلية



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المنزل خالى من السكان والمنزل مكون من طابقين، وتبين وفاة عمر عبدالونيس من مدينة دكرنس تم نقله إلى مشرحة مستشفى دكرنس، وإصابة محمد أحمد 24 سنة وتم نقله لمستشفى دكرنس العام، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.



وعلي صعيد اخر تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية من ضبط ١٤ مخبز ينتج خبز ناقص الوزن والتصرف فى 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، واحالة المحاضر للنيابة العامة.



تمكنت الحملات من ضبط 7 مخابز بنطاق مركزى المنصورة وطلخا تنتج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات اضافه الى ضبط بعضا من اصحاب المخابز قاموا بالتصرف بالبيع فى السوق السوداء ل 83 شيكارة دقيق مخصصه لانتاج الخبز البلدى المدعم وتحقيق ارباح على حساب انتاج الخبز للمواطنين بالمخابز



شملت المخالفات ضبط مخبز بلدي بناحية طلخا قام بالتصرف في ٦٩ شكاره دقيق بلدي وانتاج خبر ناقص الوزن ١٨ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية طلخا قام بالتصرف في ١٠ شكاره دقيق بلدي،ةوضبط مخبز بلدي بناحية طلخا توقف عن الانتاج بدون إذن رسمي.



كما تم ضبط مخبز بلدي بناحية اويش الحجر مركز المنصورة قام بالتصرف في ٤ شكاره دقيق بلدي وانتاج خبر بلدي ناقص الوزن ١٥ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية ميت بدر خميس مركز المنصورة انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ٢١ جم.



بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي بناحية ميت بدر خميس انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ١٩ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية سكة سندوب اول المنصورة انتاج خبز بلدي ناقص ١٩ جم.



وترأس حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية والعقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض وإسلام صبرى بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر حملة تمكنت ضبط ٧ مخابز مخالفة.



تم ضبط مخبز بقرية ميت العامل لتصرفه فى ٥ شكاير دقيق بلدى مدعم ومخبز بعزبة أبوزيد لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز بمدينة اجا لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز بقرية الديرس لعدم وجود قائمة بيانات وفى مجال المحلات عن ضبط وتحرير محضر رقم ٤٥٦٤لسنة٢٠٢٠جنح اجا ضد "يوسف.ح.م "صاحب محل بقالة بقرية ميت أبو الحسين ومحضر رقم ٤٥٦٥ضد"فاطمة.ع.ع" صاحبة محل بقالة بقرية ميت أبوالحسين ومحضر رقم ٤٥٦٦ضد "حمدى.م.ح" صاحب محل بقالة بذات القرية، وذلك لقيامهم ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمي.



جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهليه بشأن حملات الرقابه التموينية على المخابز بنطاق مركزى المنصورة وطلخا، وقرر محافظ الدقهلية احالة كافه محاضر المخالفات المشار إليها إلى النيابة العامة.



ووجه لوكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة مع سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين من أصحاب المخابز.



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل حملات التفيش والرقابه التموينية على المخابز بنطاق المحافظة لمواجهة كافة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من الخبز بالجودة والكميات المطلوبة.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابة التموينية ضمانًا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.



لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر أثناء هدم منزل خالى من السكان بمدينة دكرنس فى محافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز دكرنس، يفيد سقوط عاملين أثناء هدم منزل المواطن محمد البسطويسي.