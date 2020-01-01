يباع الضمير بسوق الحقارة.. نجوي كرم تعلق على واقعة إغتصاب الطفل السوري

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
بنبرة غاضبة وكلمات تعبر عن النفور لما حدث للطفل السوري بلبنان قامت الفنانة نجوي كرم بتشر تغريدة عبر صفحتها الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة" تويتر"، قائلة: "المؤسف أنو ما بقي شئ في الدني إسمو عيب وإسمو حرام يباع الضمير بسوق الحقارة".

يشار إلي أن طفل من أصل سوري ووالدته لبنانيه قد تعرض للإغتصاب من وحوش وسفاحين إنتزعت من قلوبهم الرحمه والآدمية، وذلك في لبنان .

ولاقت القصة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل من نجوم الفن حيث عبر الجميع عن غضبهم ، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين، حيث طالبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حكومة بلادها بإعدام الفاعلين، حيث كتبت عبر تويتر: "نطالب الحكومة اللبنانية بإعدام المجرمين الذين قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، وين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان؟".

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