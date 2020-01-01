بشرة خير.. "القومي للبحوث" يعلن الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا

أعلن مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا بالمركز القومي للبحوث، الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا المستجد كوفيد 19، وتحضير ملف اللقاح للعرض على لجنة الأخلاقيات لأخذ الموافقة والبدء في عملية التجارب السريرية.





وقال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس المركز، إنه تم الانتهاء من تحضر لقاح ضمن 4 لقاحات يجري العمل عليهم، وأيضا تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية بعد الموافقة عليه، موضحا أن مهمة المركز بحثية وليست تطبيقية على المواطنين.





وأضاف أنه تمت تجربة اللقاح على الحيوانات ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر إلا بعد موافقة لجنة أخلاقيات البحوث الطبية، مؤكدا أنه جار متابعة باقي تجارب اللقاحات "1،3،4" من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.



