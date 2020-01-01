متوسط الأجور الأمريكية يتراجع فى شهر يونيو الماضى

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:35 م
متوسط الأجور
متوسط الأجور
قال التقرير الشهري للوظائف والصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، إن أجر الموظفين في أكبر اقتصاد حول العالم في المتوسط شهد تراجعاً بنحو 35 سنتاً في الساعة أو ما يعادل هبوط بنحو 1.2 بالمائة خلال يونيو الماضي ليسجل 29.37 دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العامل الأمريكي في الساعة سوف يتراجع بنحو 0.8 بالمائة في الشهر الماضي.

أما على أساس سنوي، شهد متوسط أجر العامل الأمريكي في الساعة زيادة بنحو 5 بالمائة في يونيو الماضي عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد عدد ساعات العمل أسبوعياً في الولايات المتحدة، فتراجعت بنحو 0.2 ساعة خلال الشهر الماضي إلى 34.5 ساعة.

ووفقاً لتقرير الوظائف، فإن سوق العمل الأمريكي أضاف نحو 4.8 مليون وظيفة خلال يونيو  متجاوزاً التوقعات بكثير، كما أن معدل البطالة ترجع إلى 11.1 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.

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