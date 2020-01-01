مضاعفات خطيرة تهدد المتعافين من كورونا.. تعرف عليها

أثبتت التقارير العلمية مؤخرًا أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يتعرضون لمضاعفات خطيرة خاصة الحالات التي تعافت من فيروس كورونا وكانت حالاتهم متدهورة وشديدة بكوفيد 19 قبل حدوث التعافي فبعد تعافيهم يواجهوا كوارث صحية تهددهم.





وتستعرض بوابة " الفجر" أبرز المضاعفات التي تهدد المتعافين من كورونا في السطور التالية:





- حدوث آلام غامضة بعد أشهر من التعافي من كورونا:

بحسب ما ذكرته جريدة "ذا صن" البريطانية من تقارير تفيد أن الأطباء وجدوا أن أكثر من نصف المتعافين من كوفيد 19 بعد أسابيع من سلبية نتائج تحاليلهم المعملية لكوفيد 19 أنهم لا زال لديهم أعراض ولكن ما كشفه الأطباء أنها ليست الأعراض النموذجية لكوفيد 19 كالحمى والسعال وإنما يعانون من آلام في أماكن ليست متوقعة مثل آلام في الذراعين أو الساقين أو أماكن أخرى لا يؤثر فيها كوفيد 19 بشكل مباشر.





وأفادت التقارير أن المرضى يشتكون من آلام تصل حدتها إلى أعلى مستوى كما يشتكي مرضى آخرون بالرغم من تعافيهم من كوفيد 19 منذ شهور أنهم لا يستطيعون النوم وأشار الأطباء إلى أن هذه الآلام طويلة المدة ليس لها علاقة بمدى إصابتها بكوفيد 19 واستدلوا على ذلك أن المرضى بعد فحصهم يتبين عدم وجود شيء لديهم.





وأفاد الأطباء أنه يمكن منع الآلام عن طريق تناول المرضى للمسكنات ولكنها لا تخفف مصدر الآلام لافتين إلى أنهم عاجزين عن التعامل مع مصدر الآلام حيث لا يمكن تناول المسكنات بصورة دائمة طوال الحياة.





وبحسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يوجد 11 من الأعراض الأولية وأن كوفيد 19 يمكن أن يكون له آثار جانبية وتكون مختلفة حسب حالة المريض وصرحوا أن الأعراض هي: حمى أو قشعريرة، سعال، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، تعب، آلام في العضلات أو الجسم، صداع، فقدان جديد للطعم أو الرائحة، التهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف، إسهال، غثيان أو قيء.





بينما ذكرت هيئة الصحة البريطانية NHS أن أغلب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد لديهم أحد الأعراض الرئيسية الثلاثة وهي إرتفاع درجة الحرارة، سعال مستمر جديد، وفقدان الرائحة أو التذوق وينصح عند ظهور هذه الأعراض يجب على المريض الخضوع للفحوصات.





- حدوث تليف دائم في الرئتين للمتعافين من فيروس كورونا:

بحسب ما ذكره موقع "هيلثي" تتعرض الحالات المتدهورة والشديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تعافيها إلى حدوث تلف بشكل دائم في الرئتين ويستدعي الأمر التدخل الجراحي أو الحاجة لزرع أعضاء، وبالرغم من أن معظم حالات الوفاة بكوفيد 19 كانت من فئة كبار السن إلا أن الفئة الشبابية ظهر لديها حالات تليف ومن الممكن بنسبة كبيرة ان تصاب هذه الفئة بمضاعفات دائمة.





ومن جانبه صرح الدكتور لوري شاه أخصائي أمراض الرئة في نيويورك، قائلًا: "تشير الثقوب في الرئة على الأرجح إلى كيان أطلق عليه اسم" تليف ما بعد كورونا والذي يُعرف باسم تليف ما بعد تليف متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.



