"شباب الصحفيين" إلى "الأطباء": "بتدوروا على أصوات الإخوان.. أسأتم للمهنة"

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر

هاجمت جبهة شباب الصحفيين حسين خيري وإيهاب طاهر وأعضاء مجلس نقابة الأطباء ووجهت لهم رسالة استياء وغضب شديدة قائلين: "أنتو مش على راسكم ريشة.. كفاية الناس مش طايقنكوا.. بلاش ابتزاز.. انتو شايفين الجيش والشرطة قدموا تضحيات قد إيه من سنين ولا حد منهم بيتكلم عن التضحيات دي .حرام عليكوا ضيعتوا كل الإنجازات اللى عملها الأطباء لمواجهة كورونا.. وفي الآخر أسأتم للمهنة وجموع الأطباء وحولتوهم لمبتزين للمواطنين الغلابة".

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة: "على فكرة التاريخ مش بينسى.. وكل عمايلكوا هتبقى محفورة بحروف هتبين مدى احتقار الناس ليكوا.. ده حتى ولادكوا وأحفادكوا هيستعروا منكوا وينكروكم؛ لأنكم اتخليتوا عن الوطن فى ظرف كان محتاج كلنا نتكاتف مع بعض فيه.. لكن انتو جريتوا تدوروا على الشو الإعلامى والاستعداد للانتخابات اللى جاية".

وأوضح طوالة في تصريحات صحفية، اليوم: "ياريتكوا بتراضوا ناس كويسة ده انتو بتدوروا على أصوات الإخوان والسرسجية".

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