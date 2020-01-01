بعد قرار عودة الدوري.. طولان يفتح النار على اتحاد الكرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:59 م
الدوري المصري
الدوري المصري
حسام مجدي
هاجم حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات نارية بسبب اتخاذهم قرار بإستكمال مسابقة الدوري العام في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم الخميس 2 يوليو رسميا استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من 7 أغسطس القادم.

وقال حلمي طولان عبر حسابه الخاص على "تويتر" تعليقا على قرار الاتحاد المصري: "اللجنه التي تدير الكره في مصر اجتمعت مع المدربين الفنيين لأخذ رأيهم في مدة الإعداد والفترة بين المباريات وضربت برأينا عرض الحائط".

وأضاف: "لماذا اجتمعتم بنا أساسًا؟، منتهى التخبط وعدم احترام رأينا الفني، وانتم غير مؤهلين فنيًا لوضع البرامج الفنية".

وكان حلمي طولان قد أعلن على رفضه التام لفكرة استكمال مسابقة الدوري المصري في الوقت الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا خوفا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

ويتواجد نادي إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٥ نقطة.

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