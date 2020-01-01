بسبب شكوى مواطن.. تغيير الطاقم الإداري بوحدة الشئون الاجتماعية لقرية العمرة بالكامل في قنا

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
كلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتغيير الطاقم الإداري لوحدة الشئون الاجتماعية بالقرية نظرا لسوء معاملتهم للمواطنين وعدم تلبية احتياجاتهم، إستجابةً لشكوى المواطنين بقرية العمرة التابعة لمدينة أبوتشت.

وأكد المحافظ أن الطاقم الجديد سوف يبدأ فى مزاولة مهام عمله بدأً من الأحد المقبل بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا، أنه لن يسمح بإستمرار أى موظف يحاول استغلال المواطنين او عدم الإستجابة لمشاكلهم والعمل على حلها، لافتا الى ان خدمة المواطن وتلبية احتياجاته من أهم الأولويات التى نسعى الى تحقيقها.
خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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