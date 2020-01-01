لتحريضه على عدم آداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.. القبض على طالب بالمنيا

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بجامعة بنى سويف، مقيم بمحافظة المنيا وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية لقيامه بإنشاء هاشتاجين عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" يحرض فيهما المتابعين على عدم النزول لأداء إمتحانات الثانوية العامة، وإسقاطه على قرار وزير التربية والتعليم‏ لإجراءه امتحانات الثانوية العامة على الرغم من انتشار فيروس "كورونا".



‏بالفحص تبين إحتواء الهاتف المحمول للمذكور على بعض الصور والمقاطع لإعتصام رابعة المسلح ومسيرات لعناصر الجماعة الإرهابية، وأن والده من عناصر الجماعة الإرهابية ومحبوس على خلفيه تورطه فى حريق محكمه بنى مزار.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.



أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، فتوي جديدة بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة.



وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز استرداد الفروق المالية التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية.



وقالت الجمعية إنه لا يجوز استرداد المبالغ التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية، وذلك إعمالا لمقتضيات العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى القانون الإدارى، والمبادئ العامة التى تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمالها وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم.





وأكدت الجمعية أنه لا شأن للعاملين فيما وقع فيه صاحب القرار من خطأ فى الفهم، أو اختلاف فى التقدير؛ أسوة بحائز الشىء حسن النية الذى يستجمع قانونًا الحق فى جنى ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشىء يستحق لسواه، فضلا عن أن مثل هذا الموظف يكون فى الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه هو وأسرته على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه رد ما صُرف له بدون وجه حق.





