باحث بـ جامعة أمريكية: نتوقع أجهزة تعقيم بـ الموجات فوق البنفسيجية خلال عام



وأشار "الكباش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن القضاء على فيروس كورونا يتطلب كمية كبيرة من الموجات فوق البنفسجية، وهو أمر خطر على جسم الإنسان، موضحا أنهم يعملون على دراسة استخدام النانو تكنولوجي في القضاء على فيروس كورونا على الأسطح.



وأضاف أن هناك دراسات جدية لطرح منتجات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية خلال عام، وسيتم إتاحة أجهزة التعقيم بالموجات فوق البنفسجية في االمنازل بعد 5 أعوام، مؤكدا أنه لن يكون هناك طرح لأي منتج إلا بعد التأكد من أمنه على الإنسان.



وكشف أن أفضل وسيلة لتعقيم الكمامات ليس غسلها، بل وضعها في كيس لمدة أسبوع، حيث أن فرص بقاء الفيروس ضعيفة للغاية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال الدكتور محمد الكباش، باحث في جامعة روتشستر الأمريكية، إنهم يعدون دراسة لاستخدام الموجات فوق البنفسجية للقضاء على الفيروسات على الأسطح المختلفة.