إحباط تهريب ٨٣ جوال دقيق للسوق السوداء بالدقهلية



بالإضافة إلى ضبط مخبز بلدي بناحية ميت بدر خميس إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ١٩ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية سكة سندوب أول المنصورة انتاج خبز بلدي ناقص ١٩ جم.



وترأس حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية والعقيد علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض وإسلام صبرى بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر حملة تمكنت ضبط ٧ مخابز مخالفة.



تم ضبط مخبز بقرية ميت العامل لتصرفه فى ٥ شكاير دقيق بلدى مدعم ومخبز بعزبة أبوزيد لانتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز بمدينة اجا لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز بقرية الديرس لعدم وجود قائمة بيانات وفى مجال المحلات عن ضبط وتحرير محضر رقم ٤٥٦٤لسنة٢٠٢٠جنح اجا ضد "يوسف.ح.م "صاحب محل بقالة بقرية ميت أبو الحسين ومحضر رقم ٤٥٦٥ضد"فاطمة.ع.ع" صاحبة محل بقالة بقرية ميت أبوالحسين ومحضر رقم ٤٥٦٦ضد"حمدى.م.ح" صاحب محل بقالة بذات القرية وذلك لقيامهم ببيع السجائر بازيد من السعر الرسمي.



جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهليه بشأن حملات الرقابه التموينية على المخابز بنطاق مركزى المنصورة وطلخا، وقرر محافظ الدقهلية احالة كافه محاضر المخالفات المشار إليها إلى النيابة العامة.



ووجه وكيل وزارة التموين لمتابعه تصرفات النيابة مع سرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والاداريه حيال المخالفين من اصحاب المخابز



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل حملات التفيش والرقابه التموينية على المخابز بنطاق المحافظة لمواجهة كافة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من الخبز بالجودة والكميات المطلوبة.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابة التموينية ضمانًا لتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.





تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية من ضبط ١٤ مخبز ينتج خبز ناقص الوزن والتصرف فى 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، واحالة المحاضر للنيابه العامة.تمكنت الحملات من ضبط 7 مخابز بنطاق مركزي المنصورة وطلخا تنتج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات إضافة إلى ضبط بعض أصحاب المخابز قاموا بالتصرف بالبيع فى السوق السوداء لـ 83 شيكارة دقيق مخصصه لانتاج الخبز البلدى المدعم وتحقيق ارباح على حساب انتاج الخبز للمواطنين بالمخابز.شملت المخالفات ضبط مخبز بلدي بناحية طلخا قام بالتصرف في ٦٩ شكاره دقيق بلدي وانتاج خبر ناقص الوزن ١٨ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية طلخا قام بالتصرف في ١٠ شكاره دقيق بلدي،ةوضبط مخبز بلدي بناحية طلخا توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.كما تم ضبط مخبز بلدي بناحية اويش الحجر مركز المنصورة قام بالتصرف في ٤ شكاره دقيق بلدي وانتاج خبر بلدي ناقص الوزن ١٥ جم، وضبط مخبز بلدي بناحية ميت بدر خميس مركز المنصورة انتاج خبز بلدي ناقص الوزن ٢١ جم.