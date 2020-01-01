وصول أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الوجه قادمة من مطار الملك عبد العزيز

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
وصلت أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الوجه، قادمةً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك بعد استئناف تشغيل الرحلات الداخلية لمطار المحافظة وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واتسم المسافرون بالوعي فور وصولهم أرض المطار، فيما يخص تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم كالتباعد الجسدي، وترك مسافة مترين بين كل مسافر وآخر، والتزامهم بلبس الكمام القماشي والطبي، وحرصهم على تعقيم اليدين.

وكان مطار الوجه قد قام باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، شملت فحص مرتادي المطار عن طريق قياس درجة الحرارة، وتركيب الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وخضوعهم للفحص الطبي، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

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