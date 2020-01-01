فايلر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على رغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





وقام فايلر بوضع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي على رأس أولويات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل بسبب المستوى المميز الذي ظهر به.





وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع موليكا منذ فترة لضمه ولكن توقفت المفاوضات بسبب مطالب نادي مازيمبي المادية الضخمة.





وطلب فايلر من إدارة الأهلي الدخول في محادثات جديدة مع موليكا ومحاولة رفع العرض المقدم لضمه وسرعة حسم الصفقة نظرا لحاجة الفريق له.





ويملك جاكسون موليكا العديد من العروض للتعاقد معه في الصيف المقبل أبرزها عروض من الدوري الفرنسي والدوري البلجيكي والدوري الإماراتي.











