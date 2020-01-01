مدير عزل قنا: تعافي وخروج ١٢ حالة كورونا من مستشفى قنا العام

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قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أنه خرج اليوم، ١٢ متعاف من فيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة فى عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.



وأشار الديب، إلى أن معظم المتعافين الذين خرجوا اليوم من كبار السن، بجانب ممرضة من الأطقم الطبية بالمستشفى، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين منذ تحويل المستشفى لعزل إلى ١١٣ حالة.



وأضاف الديب، بأن جهود الأطقم الطبية التى تبذل كل ما بوسعها من أجل المرضى ساهمت فى سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.



وأوضح مدير المستشفى العام، بأن متابعة وتعاون اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، فى تلبية احتياجات المستشفى، له دور كبير فى أداء رسالتها تجاه المرضى.



وعبر المتعافين عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، فيما قدمت إدارة المستشفى ورود المتعافين أثناء خروجهم من المستشفى.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

