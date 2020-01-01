احسب فاتورة الكهرباء في يوليو بعد الزيادة الجديدة

طالب وزارة الكهرباء المواطنين بترشيد الاستهلاك من التيار الكهربائي، خاصة خلال الشهر الجاري الذي سيشهد زيادة في فواتير الكهرباء بنسبة 19% في المتوسط بحسب الشريحة التي يقع فيها معدل الاستهلاك.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن أسعار الشرائح الجديدة سيتم محاسبة المواطنين عليها بداية من الشهر الجاري، على أن يتم سداد فاتورة شهر يوليو في أغسطس.

وحذر" حمزة"، المواطنين من استخدام الأجهزة الكهربائية أو الغلايات و السخانات، لأنها تسبب في زيادة الإستهلاك ، كما طالب من المواطنين بضرورة استبدال لمبات المنزل بلمبات موفرة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء بتطبيق الزيادة الجديدة في قيمة فاتورة الكهرباء من شهر الجاري، بعد زيادة أسعار الشرائح كالأتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

وأكد " حمزة"، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق برنامج القراءة الموحد، والذي يهدف إلى تقليل الخطأ البشري في عمليات تسجيل قراءات العداد من خلال تصوير قراءة العدادة إلكترونيا.