احسب فاتورة الكهرباء في يوليو بعد الزيادة الجديدة

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:46 م
احسب فاتورة الكهرباء
احسب فاتورة الكهرباء
محمد عصام

طالب وزارة الكهرباء  المواطنين بترشيد الاستهلاك من التيار الكهربائي، خاصة خلال الشهر الجاري الذي سيشهد زيادة في فواتير الكهرباء بنسبة 19% في المتوسط  بحسب الشريحة التي يقع فيها معدل الاستهلاك.

 

وقال الدكتور أيمن حمزة  المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إن أسعار الشرائح الجديدة سيتم محاسبة المواطنين عليها بداية من الشهر الجاري، على أن يتم سداد فاتورة شهر يوليو في أغسطس.

 

وحذر" حمزة"، المواطنين من استخدام الأجهزة الكهربائية أو الغلايات و السخانات، لأنها  تسبب في  زيادة  الإستهلاك ، كما طالب من المواطنين بضرورة استبدال لمبات المنزل بلمبات موفرة.

 

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء بتطبيق الزيادة الجديدة في قيمة فاتورة الكهرباء من شهر الجاري، بعد زيادة أسعار الشرائح كالأتي:

 الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)

 

 

وأكد " حمزة"، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق برنامج القراءة الموحد، والذي يهدف إلى تقليل الخطأ البشري في عمليات تسجيل قراءات العداد من خلال تصوير قراءة العدادة إلكترونيا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الكهرباء قيمة فاتورة الكهرباء زيادة شرائح الكهرباء توفير الاستهلاك الكهربائى

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 6 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ ساعة الا ربع

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 8 ساعات

حكم فضيحة "رادس" يُدير لقاء الأهلي والوداد.. وصافرة جابونية للقاء الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعة

هل يخطف ألميريا صفقة الأهلي المنتظرة؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 6 ساعات

هل يتخلى برشلونة عن ضم زميل ميسي ؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 8 ساعات

بشرة خير.. "القومي للبحوث" يعلن الانتهاء من تحضير أول لقاح لعلاج كورونا

منذ نصف ساعة

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2019

شاهد الزيادات الجديدة لاستهلاك فاتورة الكهرباء وقارنها بالزيادة السابقة .. وكيفية التأكد من الاستهلاك الفعلي؟

"الفجر" تستعرض مراحل تطورات زيادات أسعار شرائح "الكهرباء" على مدار السنوات الماضية

غدًا.. بدء تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

"الكهرباء" تكشف موعد إعلان الزيادة الجديدة في الأسعار (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:26 م

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن