فيس بوك تغلق تطبيقها Hobbi على نظام تشغيل iOS

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:31 م
تطبيق Hobbi
تطبيق Hobbi
أعلنت فيس بوك مؤخرًا عن تطبيقها الجديد Hobbi على نظام iOS فقط، وهو عبارة عن خدمة اجتماعية شبيهة بخدمة Pinterest الغنية عن التعريف، ولكن كما هو الحال مع معظم التطبيقات الفرعية للشركة، فقد أعلنت عن نية إغلاقها للتطبيق بشكل نهائي، حيث الآن تقوم بإرسال إشعار لمستخدمي التطبيق بإغلاقه بتاريخ 10 يوليو الحالي.

وقالت فيس بوك إن المستخدمين باستطاعتهم تصدير بياناتهم ومشاريعهم قبل الموعد المحدد، عمومًا، كان Hobbi مشابهًا لـ Pinterest في أنه موجه نحو أولئك الذين يستمتعون بالطبخ والقيام بالأعمال والفنون والحرف اليدوية والمزيد، وكان الاختلاف يكمن في أن Hobbi تم إنشاؤه ليعمل كألبوم من نوع ما، حيث يمكن للمستخدمين توثيق تقدم مشروعاتهم بالصور.

وليس هذا التطبيق الأول ولن يكون الأخير المُطوّر من قبل فريق العمل NPE التابع لفيس بوك، وكما يوحي اسم NPE، فإن مشاريعه تجريبية بطبيعتها، لذلك غالبيتها العظمى لا تستمر.

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