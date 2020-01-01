ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا









أصبح النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على أعتاب خسارة أحد أهم نجوم الفريق، خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتأكد بشكل شبه رسمي، غياب حسين الشحات نجم الفريق الأول عن مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة.





وتلقى النادي الأهلي، صدمة مدوية بسبب مدة غياب حسين الشحات لاعب الفريق والذي خضع لجراحة عاجلة بالفتاق منذ أيام، وغيابه لما يقرب من مدة طويلة.





وألزم الطبيب المعالج، اللاعب بالراحة السلبية لما يقرب من 10 أسابيع وهو ما نزل بالصاعقة على الجهاز الفني قبل استئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا.





وكان الجهاز الطبي بالنادي بقيادة خالد محمود، أعلن عن غياب حسين الشحات لاعب الفريق، لمدة تقارب من 4 أسابيع بسبب عملية الفتاق.





وأكد الطبيب المعالج، أن اللاعب يحتاج للراحة خوفًا من تعرضه لأي مضاعفات مع التحذير في عودته قبل تلك المدة المحددة.





وخضع الشحات، لجراحة الأربعاء الماضي في الفتاق بعدما تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أجراها في إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى.





وأعلن الاتحاد الأفريقي، عن عودة المسابقة الأفريقية في سبتمبر المقبل، بمواجهة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، من مباراة واحدة بنصف نهائي البطولة.



