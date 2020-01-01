ميناء غرب بورسعيد يستقبل 10 آلاف رأس ماشية

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم 10 ألاف رأس ماشية من خلال السفينة NABOLSI التى ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 140 مترا والغاطس 8.2 متر.





أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن الميناء استقبل السفينة NAVIS – 5 التى ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 123 مترا والغاطس 4 أمتار، و ذلك لشحن 3000 طن أسمنت من الميناء.





وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان - أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم /الخميس/ بلغ 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.





وأضاف البيان، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة.