بسبب كورونا.. ألمانيا تمنع الجزائريين والمغاربة من دخول أراضيها

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر

 

أعلنت ألمانيا، اليوم الخميس، منع دخول المواطنين من الجزائر والمغرب لأراضيها، مخالفة بذلك توصية أوروبية صنفتهما بين 14 دولة يمكن لمواطنيها التنقل بحرية في فضائه.

 

كما قامت ألمانيا باستثناء عدد من الدول بجانب الجزائر والمغرب، كصربيا ورواندا، فيما أقرت أنها ستعامل الصين بالمثل، معتمدة في قراراها على تصنيف معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية لهذه الدول كمناطق خطر بسبب جائحة كورونا.

 

وقرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، إعادة فتح حدوده اعتبارا من أمس الأربعاء أمام المسافرين القادمين من "الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي".

 

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زي هوف، أن "القائمة ستتم مراجعتها كل أسبوعين".

 

واستثنيت من اللائحة الأوروبية، الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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