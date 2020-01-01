بعد انضمامه للترجي.. أرقام التونسي حمدي النقاز مع الزمالك

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:34 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
علاء خليف
أعلن النادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع اللاعب حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمدة 3 مواسم قادمة، اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل.

وأكد نادي الترجي الرياضي عبر موقعه الرسمي توقيع "النقاز" على عقود انضمامه لفريق "الذهب والدم" لمدة 3 سنوات وتحديدًا حتي يونيو 2023، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي في النادي التونسي.

وكان "النقاز" قد فسخ تعاقده مع الزمالك في وقت سابق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي لمدة 3 أشهر متتالية، ورحل بعدها للدوري الليتواني ووقع عقدًا مطلع العام الجاري مع فريق سودوفا لمدة 6 أشهر فقط، قبل انضمامه بشكل رسمي للترجي التونسي. 

ماذا قدم "النقاز" مع الزمالك قبل إنضمامه للترجي؟

انضم الظهير التونسي إلي النادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 قادمًا من نادي النجم الساحلي التونسي، واستمر مع الفريق الأبيض حتي فبراير 2020 قبل فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

خاض "النقاز" 36 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، ولم يسجل أهداف، ولكن صنع 6 أهداف لزملائه، وحصل على 6 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك صاحب الـ27 عامًا مع الزمالك في 7 مباريات بكأس مصر وصنع هدفين، بينما خاض مباراة وحيدة ببطولة السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

نجم تونس لعب مع الزمالك 20 مباراة بالبطولات الإفريقية (4 بدوري الأبطال – 16 في الكونفيدرالية الإفريقية)، ولم يسجل أهداف، بينما صنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على 4 إنذارات مع الفريق الأبيض.

وخاض مع الزمالك 4 مباريات في البطولات العربية، وسجل هدف وحيد.

توج حمدي النقاز مع الزمالك بكأس مصر "مرتين"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية "مرة وحيدة"، وكأس السوبر المصري السعودي "مرة وحيدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حمدي النقاز الزمالك الترجي الاخبار الرياضية الأفريقى اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موعد عودة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

شرط مثير يفصل الزمالك عن ضم رجب بكار

منذ أقل من ساعتين

ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اقترابه من الرحيل.. ماذا قدم "راعي الأبقار" كيكي سيتين في 171 يومًا مع برشلونة؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

هل يخطف ألميريا صفقة الأهلي المنتظرة؟

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

05:34 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن