بعد انضمامه للترجي.. أرقام التونسي حمدي النقاز مع الزمالك

أعلن النادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع اللاعب حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمدة 3 مواسم قادمة، اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل.





وأكد نادي الترجي الرياضي عبر موقعه الرسمي توقيع "النقاز" على عقود انضمامه لفريق "الذهب والدم" لمدة 3 سنوات وتحديدًا حتي يونيو 2023، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي في النادي التونسي.





وكان "النقاز" قد فسخ تعاقده مع الزمالك في وقت سابق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي لمدة 3 أشهر متتالية، ورحل بعدها للدوري الليتواني ووقع عقدًا مطلع العام الجاري مع فريق سودوفا لمدة 6 أشهر فقط، قبل انضمامه بشكل رسمي للترجي التونسي.





ماذا قدم "النقاز" مع الزمالك قبل إنضمامه للترجي؟





انضم الظهير التونسي إلي النادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 قادمًا من نادي النجم الساحلي التونسي، واستمر مع الفريق الأبيض حتي فبراير 2020 قبل فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.





خاض "النقاز" 36 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، ولم يسجل أهداف، ولكن صنع 6 أهداف لزملائه، وحصل على 6 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





شارك صاحب الـ27 عامًا مع الزمالك في 7 مباريات بكأس مصر وصنع هدفين، بينما خاض مباراة وحيدة ببطولة السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.





نجم تونس لعب مع الزمالك 20 مباراة بالبطولات الإفريقية (4 بدوري الأبطال – 16 في الكونفيدرالية الإفريقية)، ولم يسجل أهداف، بينما صنع 4 أهداف لزملائه، وحصل على 4 إنذارات مع الفريق الأبيض.





وخاض مع الزمالك 4 مباريات في البطولات العربية، وسجل هدف وحيد.





توج حمدي النقاز مع الزمالك بكأس مصر "مرتين"، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية "مرة وحيدة"، وكأس السوبر المصري السعودي "مرة وحيدة".



