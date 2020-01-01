الجبير والسفير الإيطالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.





وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.







