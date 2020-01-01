الجبير والسفير الإيطالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات
الخميس 02/يوليه/2020 - 06:17 م
الفجر السعودي
التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانترني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
وسبق أن اجتمع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة أندريه شالر.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
ويذكر أن اجتمع الجبير، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة الإثنين، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.
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