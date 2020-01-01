العراق يسجل 2184 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها اليوم الخميس، تسجيل 2184 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في جميع أنحاء العراق 53708 إصابة مؤكدة.

 

وأوضح البيان أن عدد الوفيات اليوم وصل إلى 110 شخصًا، ليصبح إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 2160 حالة، وتم فحص 11762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 567685، وسجلت العراق أيضا 1645 حالة شفاء في ذات المدة حيث بلغت حالات الشفاء 27912 حالة.

 

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,779 مليون إصابة، بينهم أكثر من 493 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,297 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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