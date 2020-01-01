"الجوازات" السعودية تكشف آلية استرداد الأرصدة المالية المتبقية لديها

جاء ذلك في رد المديرية على سؤال يقول: "الوالدة لها رصيد متبقي من الجوازات.. حاولت استرد المبلغ عن طريق البنك أكثر من مرة وما قبل.. ماذا أفعل؟".

ويذكر أن جددت المديرية العامة للجوازات، تأكيدها أن التسجيل في مبادرة "عودة" شرط لمغادرة المملكة بالنسبة إلى المقيمين والزائرين.





ذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، أن مبادرة "عودة" متاحة لمن يرغب من المقيمين من جميع الجنسيات في السفر إلى بلاده؛ وذلك ردًّا على استفسار من مقيم حول إمكانية حجز تذكرة والسفر إلى بلده دون التسجيل في مبادرة عودة.





وكانت الجوازات ذكرت سابقًا، أن مبادرة "عودة" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تمكن المقيمين داخل المملكة، من تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة (أبشر).





وتشمل المبادرة حاملي تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة الخروج النهائي، والتأشيرة السياحية، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها؛ علمًا بأن التسجيل في المبادرة لا يستلزم وجود حساب للمستفيد في منصة (أبشر). وتتم مغادرة المقيمين عبر كافة منافذ المملكة الدولية؛ وذلك بعد موافقة دولهم.