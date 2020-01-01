علي الطيب يفاجئ جمهوره بصورة برفقة مع محمود حميدة

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان علي الطيب، صورة له مع الفنان محمود حميدة، بلبس الغسالة، من كواليس فيلمهم الجديد "الغسالة"، وذاك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر "الطيب"، مع "حميدة "، في لبس غريب يشبة لبس الخادمات أو"الغسالة"، وذلك من كوليس فيلم الغسالة، الذي سيعرض قريباً.


وعلق "علي"، علي الصورة قائلاً: "الجنرال الأستاذ اللي اتعلمت منه كتير و لسه بتعلم منه.. ربنا يخليك لينا و دايما في ضهرنا، قريباالغسالة".


وتبادل جمهور "الطيب"، معه التعليقات وكان أبرزهم، تعليق الفنان أحمد حاتم، الذي علق علي الصورة قائلاً: "الصورة خطيرة، وجائت تعليقات الجمهور كالتالي: "عاش، موفقين ديماً".


يذكر أن فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

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