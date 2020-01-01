مورينيو يُعلن تشكيل توتنهام ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن التشكيلة الرسمية لفريق، والتي ستخوض مباراته أمام فريق شيفيلد يونايتد في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لوريس.





خط الدفاع : اوربيه - داير - سانشيز - ديفيز.





خط الوسط : سيسوكو - بيرجوين - لو سيلسيو - سون - لوكاس مورا.





خط الهجوم : هاري كين.





وتعد تلك المباراة صعبة للغاية على الفريقين، وذلك بسبب موقفهم في جدول البريميرليج، حيث يحل فريق توتنهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز العاشر.



