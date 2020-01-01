إبراهيم سرحان: انتشار فيروس كورونا انعكس سرع مشروعات التحول الرقمي

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) على أن مشروع رقمنة الخدمات الحكومية الذي بدأته الحكومة المصرية منذ عدة سنوات ظهر أثره بشكل كبير خلال الشهور الماضية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 ) والذي جعلنا ندرك جميعا سواء كمسؤولين أو كمواطنين أهمية التحول الرقمي في مصر ودفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق الشمول المالي.





وقد استطاعت إي فاينانس منذ تأسسيسها عام 2005 أن تكون بمثابة ذراع الدولة المصرية الرئيسي لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع لا نقدي كونها الرائدة في تطوير حلول البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وأحد محركات الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر.





وقد حققت "إي فاينانس" عدة إنجازات رئيسية، وأبرزها تطوير وتشغيل ثلاث شبكات رئيسية لتكون الأساس الداعم لاستحداث وإطلاق الحلول الرقمية المتطورة وتسهيل آليات استخدام وأداء جميع أنواع المعاملات المالية الرقمية مها بلغت من التعقيد ، مشيرا إلى رعاية إي فاينانس (شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لقمة "صوت مصر" تحت عنوان "صوت مصر- تغيير الواقع "Narrative Summit-Reshaping Norms والتي قد بدأت منتصف إبريل الماضي باستضافة مجموعة من الخبراء والمسؤولين، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناقشة تأثير أزمة انتشار فيروس Covid -19 في خلق واقع جديد ومستقبل مختلف في مصر والعالم.





وتابع سرحان أن ما كنا نناقشه باعتباره المستقبل أصبح واقعا في خلال شهور قليلة وهو ما لمسناه في زيادة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد رقمي والتي تسعى إي فاينانس من خلالها إلى التوظيف الأمثل لشبكاتها المالية المتنوعة والمنتشرة على مستوى الدولة لتقديم خدماتها في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث تهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق سرعة دوران الأموال، ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع الرئيسي.

وتلعب إي فاينانس أيضاً دورا محوريا في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، نتيجة إسهاماتها الرائدة في سوق مدفوعات التجزئة من خلال شركة خالص، إحدى شركات إي فاينانس، لتشغيلها واحدة من أكبر شبكات نقاط الدفع الحكومي في مصر، والتي تمثل إحدى قنوات التوزيع الحيوية وقنوات دفع إلكترونية تتوافق مع كافة أدوات القبول من محافظ إلكترونية أو بطاقات بنكية مما يُعزز جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد.





ولا يقتصر دور الشركة فقط على التكنولوجيا المالية ونشر ثقافة الدفع الرقمي وإنما تتبنى الشركة أيضاً مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية من خلال شركة إي أسواق مصر،إحدى شركات إي فاينانس المتخصصـة فـي تكنولوجيـا تشـغيل منصات التجـارة الإلكترونيـة لخدمة قطاعات الزراعـة والصناعـة والتجـارة فـي مصر. وتوفر الشـركة حزمـة متكاملة مـن خدمـات إدارة وتشـغيل الأسـواق الإلكترونيـة المتخصصة وخدمـات التمويل متناهـي الصغـر فضـلًا عـن توظيـف آليات السـوق لخلق فـرص تصديرية جديدة ً للمصدريـن المصرييـن فـي الأسـواق الخارجيـة .

ومن جانبها قالت لمياء كامل المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة "صوت مصر" منذ تأسست القمة عام 2016 ونحن نسعى إلى عقد الشراكات الاستراتيجية بين الجهات المختلفة سواء الرسمية أو الجهات التي تلعب دورا هاما في تنفيذ خطط التنمية في مصر ومنها إى فاينانس التي تعد من أكبر الداعمين لعملية التحول الرقمي في مصر بما تقدمه من خدمات تفتح المجال للكثير من الفرص الاستثمارية والتنمية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.





يشار أنه من المقرر أن يشارك في الموسم الثاني حوارات "صوت مصر-تغيير الواقع" الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس وعاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وخبيرة التسويق السياحي سارة جالو، وسكوت جوثرى خبير التسويق الدولي.