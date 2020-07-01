"بدون حذاء".. رولا سعد تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعادت الفنانة رولا سعد، ذكريات ما قبل الحظر من خلال مشاركتها لفيديو بفستان مفتوح من ناحية الرجل، بدون ارتدائها حذاء وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت "سعد"، تعليقا على الفيديو قائله: "الذكريات الجميلة..كاسراب من الطيور..لا يمكن الإمساك بها،ولا يمكنك الإستمتاع بمرورها أمامك"،وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وأبرزها، "أحبك من أيام كليب رقصني دخلك يا حبيبي"،"عسولة اعتقد هذا من مسلسلها الأخيروكان اسمها كلارا".


يذكر أن آخر أعمال رولا سعد كليب أغنية "دكان شلاطة"،والذي قامت بطرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهو من كلمات فضل الراوي.

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