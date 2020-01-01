بإطلالة رقيقة.. روجينا تشعل السوشيال ميديا

في الصورة في السيارة، وألتقطتها سيلفي، وكانت اطلالتها بسيطة وجميلة، فوضعت ميكاج أظهر جمال ملامحها، فوضعت روج وردي، بلاشر، كنتور، هايليتر والكثير من المكياج".







وعلقت روجينا، على الصور بوضع قلوب حمراء، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" بسم الله ما شاء الله قمر " ، وكتب معجب آخر:" بحبك يا عمري".







وشاركت روجينا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع الكثير من النجوم؛ وكان المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





وشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".وكانت روجينا،