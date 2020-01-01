عاجل - تحديد موعد عودة الدوري المصري.. والكشف عن المباراة الأولى للأهلي والزمالك

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:50 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن موعد عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020، بعد فترة توقف أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد "شوبير" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على عودة النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز يومي 7، 8 أغسطس المقبل بإقامة مؤجلات الأهلي وإنبي والزمالك والمصري.

وكانت بطولة الدوري المصري توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي موافقته على استئناف الأندية المصرية تدريباتها الجماعية بداية من 20 يونيو الجاري، بعد الخضوع للإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك استعدادًا لعودة المنافسات الرياضية ومنها الدوري مجددًا.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري ا لمصري برصيد 49 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويتواجد الزمالك بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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