سموحة يحاول عرقلة رحيل نجم الأهلي للاحتراف

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حرص مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في التواصل مع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، المعار من النادي الأهلي، لاستطلاع رأيه حول البقاء.



وتلقى النادي الأهلي مؤخرًا، عرضًا من جانب إدارة نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، لاستعارة اللاعب لمدة موسم بالانتقالات الصيفية المقبلة.



العرض الذي تقدم به النادي البرتغالي، لاقى ترحيب من جانب إدارة القلعة الحمراء ومن اللاعب نفسه، الذي يفضل فكرة الاحتراف الخارجي.



وبدأ نادي سموحة في محاولة إغراء اللاعب من أجل رفض الاحتراف والاستمرار بين صفوف فريقه وعدم الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.



وكان حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أبدى رغبته الملحة في استمرار اللاعب بين صفوفه، وتجديد إعارته من الأهلي لمدة موسم آخر، كونه أحد العناصر الأساسية داخل فريقه.