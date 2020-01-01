رئيس الأهلي يشيد بدور أشرف صبحي في خدمة الرياضة المصرية

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
 
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الشكر والتحية إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكداً على قيامه بدوره على الوجه الأكمل وحرصه على الاطمئنان بنفسه على سير العمل في كل الأندية بعد استئناف النشاط وقيامه بزيارات ميدانية مكثفة للبعض منها وفي مقدمتها النادي الأهلي واطمئنانه على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة لضمان سلامة الأعضاء والفرق الرياضية والعاملين والموظفين.

وأشار الخطيب إلى أن الدكتور أشرف صبحي يعمل بكل طاقته ويساند كل الهيئات الرياضية دون تمييز ويدعم المنتخبات الوطنية وكل الأبطال الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية ولا ينكر أحد دوره الواضح في قرار الدولة الصائب والذي اتخذته لجنة الأزمة التي يترأسها الدكتور مصطفي مدبولي بعودة النشاط في مختلف اللعبات الرياضية ودفع عجلة الإنتاج في وجود إجراءات وقائية كافية. 

وأضاف بيبو بأن وزير الرياضة يعمل بتنسيق واتساق مع كل مؤسسات الدولة لمصلحة الوطن ويبذل قصارى جهده لأن تجري المنافسات في إطار الروح الرياضية والبعد عن التعصب وإعلاء المصلحة العليا.

وشدد رئيس النادي الأحمر علي ضرورة دعم الدكتور أشرف صبحي ومساندته لأنه يسير في الاتجاه الصحيح لخدمة الرياضة المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.

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محمود الخطيب رئيس الأهلي الاهلي أشرف صبحي

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