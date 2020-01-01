إنجي علاء: "الكتابة هي الملاذ لي"

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت الإستايلست إنجي علاء، تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبرت من خلالها عن مدى حبها للكتابة.

حيث كتبت إنجي علي: "الكتابة هي الملاذ لي، أدخل في عالم آخر أنصف المشاعر المظلومة، فأحاول أن تكون سطوري ملمة بالأفكار والأحداث والأحاسيس".


وتابعت:" والمواقف التي أستوقفتني وألهمتني وشغلتني وأدهشتني وأربكتني وأقلقتني وأغرقتني في هذا العالم الآخر ثم أخرج- إن خرجت- ولكن شيء ما يظل عالقا ما بين السطور - إنجي علاء".


والجدير بالذكر، أن المؤلفة إنجي علاء قد صممت الأزياء الخاصة بمسلسل ''النهاية'' ونالت تصميماتها إعجاب الجمهور وهذا ليس التعاون الأول مع زوجها الفنان يوسف الشريف.



وشاركت "إنجي علاء" مؤخرًا في مسلسل ''بلا دليل" الذي من تأليفها وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

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