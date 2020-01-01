نرمين الفقي تفاجئ جمهورها بإطلاله صيف مبهجة

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نشرت الفنانة نرمين الفقي، صور لها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "نرمين"، في الصور بإطلالة صيفية منتعشه راقت للجمهور وعبرو عن إعجابه الشديد بها، حيث كانت ترتدي بلوزة زرقاء ونظارة زرقاء، وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطه، حيث تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها،.





وتبادل جمهور "الفقي"، معها التعليقات وكان أبرزهم تعليق، الفنانه سوسن بدر، والتي علقت "بقلوب"، بينما جائت تعليقات باقي الجمهور كالتالي: "قمر يناس، قلبي في الصورة، حبيبتي الحلوة اللي بموت فيها".





والجدير بالزكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك ، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد،





وشاركت، نرمين"أيضاً في مسلسل و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.



