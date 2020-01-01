"bon voyage" تحجز التريند الاول لـ كارول سماحة في "تويتر"
الخميس 02/يوليه/2020 - 05:36 م
أحمد رمضان متولي
نجاحاً كبير حققه فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ، الذي اطلقته شركة لايف ستايلز ستديوز مساء أمس ، والذي اهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الاول في تويتر ، وسط اشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور ، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة ، إضافة الاختلاف الكبير في اداء سماحة التي اظهرت المخرجة بتول عرفة في أحداث الكليب.
حيث ظهرت سماحة خلال الكليب الذي تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية ، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل ، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلي للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة في التصوير على الاستايل الاوروبي ، وجودة الالوان العالية ، التي عملت على ضبطتها لمدة اسبوع ، للخروج بأفضل صورة.
"bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.