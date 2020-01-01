منطقة عسير تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 02/يوليه/2020 - 05:33 م
الفجر السعودي
أعلنت منطقة عسير، اليوم الخميس، عن تسجيل 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتقرير وزارة الصحي اليومي.
وتوزعت الحالات كالتالي: محافظة خميس مشيط ١٥٨ إصابة، مدينة أبها ٨١ إصابة، محافظة بيشة ٣ إصابات، محافظة محايل عسير ٩٦ إصابة، محافظة رجال ألمع إصابتين، محافظة المجاردة ٦ إصابات، محافظة النماص ٣٣ إصابة، محافظة ظهران الجنوب ٤ إصابات، مركز بللسمر ١٢ إصابة، محافظة أحد رفيدة ٢١ إصابة، مركز البشاير ٥ إصابات، محافظة سبت العلاية ٥ إصابات، محافظة تنومة ٤ إصابات، محافظة سراة عبيدة ١١ إصابات، مركز المضة إصابة واحدة، مركز الحرجة إصابتين، محافظة تثليث ١٠ إصابات، محافظة وادي بن هشبل ١٠ إصابات، محافظة تنومة ٤ إصابات، محافظة الحرجة إصابتين، مركز البشاير ٥ إصابات، مركز القحمة إصابة واحدة.
ووصل إجمالي الإصابات في عسير منذ بداية الجائحة إلى ٨٣٧٥ إصابة، و٣٤٥٥ حالة تعافي، و ١٧ حالة وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4.909 حالة تعافي جديدة و54 حالة وفاة.
أوضحت وزارة الصحة، في وقت سابق، خطوات حصر المخالطين لشخص جاءت نتيجة مسحة كورونا له إيجابية؛ حيث تتم عدة إجراءات في مثل هذه الحالات تتضمن إرسال رسالة إلى الشخص لإبلاغه بأن النتيجة "إيجابية"، ويوجد بالرسالة رابط للتسجيل في تطبيق «تطمن»، ومن خلال التطبيق، تتم كتابة أسماء المخالطين الذين سيتم التواصل معهم، ويتم الاطمئنان على الحالة ومدى تطور الأعراض، كما أن الصحة العامة بالمنطقة تتواصل مع المصاب والمخالطين له، وتوجههم إلى الفحص والاطمئنان عليهم.
وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها، وتناول الدليل توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض، ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.
وتضمنت التوصيات أيضًا عدم المصافحة والعناق، وتجنّب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إلى جانب الالتزام بآداب السعال والعطاس وذلك بتغطية الفم والأنف بالمنديل والتخلص منه مباشرة أو بباطن المرفق ثم غسل اليدين، وكذلك ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين، والابتعاد عن التجمّعات، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الغير.
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