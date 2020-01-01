منطقة عسير تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت منطقة عسير، اليوم الخميس، عن تسجيل 465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتقرير وزارة الصحي اليومي.









وتوزعت الحالات كالتالي: محافظة خميس مشيط ١٥٨ إصابة، مدينة أبها ٨١ إصابة، محافظة بيشة ٣ إصابات، محافظة محايل عسير ٩٦ إصابة، محافظة رجال ألمع إصابتين، محافظة المجاردة ٦ إصابات، محافظة النماص ٣٣ إصابة، محافظة ظهران الجنوب ٤ إصابات، مركز بللسمر ١٢ إصابة، محافظة أحد رفيدة ٢١ إصابة، مركز البشاير ٥ إصابات، محافظة سبت العلاية ٥ إصابات، محافظة تنومة ٤ إصابات، محافظة سراة عبيدة ١١ إصابات، مركز المضة إصابة واحدة، مركز الحرجة إصابتين، محافظة تثليث ١٠ إصابات، محافظة وادي بن هشبل ١٠ إصابات، محافظة تنومة ٤ إصابات، محافظة الحرجة إصابتين، مركز البشاير ٥ إصابات، مركز القحمة إصابة واحدة.





ووصل إجمالي الإصابات في عسير منذ بداية الجائحة إلى ٨٣٧٥ إصابة، و٣٤٥٥ حالة تعافي، و ١٧ حالة وفاة.





وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4.909 حالة تعافي جديدة و54 حالة وفاة.



