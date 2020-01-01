بعد اقترابه من الرحيل.. ماذا قدم "راعي الأبقار" كيكي سيتين في 171 يومًا مع برشلونة؟

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:35 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علاء خليف

اقترب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة من مغادرة النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق بشكل واضح خلال الموسم الحالي، وآخرها تعادله إيجابيًا 2/2 مع أتليتكو مدريد في لقاء الجولة 33 من الليجا.

وتولي كيكي سيتين القيادة الفنية لفريق برشلونة في 13 يناير 2020، خلفًا للمدرب ارنستو فالفيردي بعد إقالة الأخير بسبب سوء النتائج، ولكن لم يتحسن أداء ونتائج البرسا تحت قيادة المدرب الإسباني، واقترب من خسارة لقب الليجا هذا الموسم مما يقربه من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

كشف حساب كيكي سيتين مع برشلونة
قاد المدرب الاسباني فريق برشلونة في 18 مباراة بمختلف البطولات، خلال 171 يومًا له على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، حقق 11 انتصارًا، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، واستقبلت شباكه 15 هدفًا.

خاض برشلونة 14 مباراة تحت قيادة "سيتين" في الدوري الاسباني، وفاز في 9 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وحصد 30 نقطة من أصل 42 نقطة مستحقة، ويحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر بـ71 نقطة.

بينما قاد سيتين الفريق الكتالوني في 3 مباريات بكأس ملك إسبانيا، فاز في مباراتين، وخسر مباراة وسجل 8 أهداف، واستقبل هدفين، وودع البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0.

وخاض المدرب الاسباني مباراة وحيدة مع البرسا في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 بالبطولة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل توقف البطولة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

اعتمد المدرب المُلقب بـ"راعي الأبقار" على 23 لاعبًا خلال قيادته لفريق برشلونة حتي الآن، ويعد الثنائي جريزمان وايفان راكيتيتش الأكثر مشاركة معه ولعب كل منهما 18 مباراة، بينما ليونيل ميسي هداف الفريق تحت قيادته برصيد 11 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف ايضًا بـ14 هدفًا.

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