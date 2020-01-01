وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)

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وكان انطلق صباح اليوم إجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى دورته الـ ٤٠ للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والعربية، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.





إستهل صبحي كلمته بالترحيب بـ أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، اللذان انضما إلى عضوية المكتب التنفيذي، خلفا لكل من سنية بن الشيخ وزيرة الشباب والرياضة السابقة بالجمهورية التونسية، والدكتور أحمد رياض أبو طالب العبيدي وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أهمية التعاون في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ والتي ساهمت بشكل كبير علي تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي، مشددًا علي ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب في المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها حاليًا عن طريق الفيديو كونفرانس أو مستقبلا بعد إنقضاء أزمة كورونا.





وأضاف "صبحي" أن الجميع يجب أن يعمل علي مساعدة الشباب في كل البلدان وتشجيعهم علي الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، والعمل علي نشر خبراتهم بين الشباب العربي المشارك في الفعاليات الأمر الذي يساعد كل الشباب المشارك علي التقرب من بعضهم البعض.



