وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:35 م
الجولة
الجولة
أسماء قورة
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بنادي وادي دجلة الرياضي للوقوف علي اخر الاستعدادات لاستقبال مرتادي النادي والبدء التدريجي لعودة النشاط الرياضي.

وتابع صبحي الاجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أعضاء النادي، وكذلك عمليات التعقيم المستمرة داخل النادي والحفاظ علي المسافات والتباعد الاجتماعي بين الاعضاء.

يأتي ذلك في اطار جولة الوزير التي يقوم بها في مختلف الاندية ومراكز الشباب والمتابعة الدورية للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حرصًا على الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية.

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وكان انطلق صباح اليوم إجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى دورته الـ ٤٠ للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والعربية، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.

إستهل صبحي كلمته بالترحيب بـ أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق، اللذان انضما إلى عضوية المكتب التنفيذي، خلفا لكل من سنية بن الشيخ وزيرة الشباب والرياضة السابقة بالجمهورية التونسية، والدكتور أحمد رياض أبو طالب العبيدي وزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أهمية التعاون في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ والتي ساهمت بشكل كبير علي تبادل الخبرات وترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي، مشددًا علي ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب في المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها حاليًا عن طريق الفيديو كونفرانس أو مستقبلا بعد إنقضاء أزمة كورونا. 

وأضاف "صبحي" أن الجميع يجب أن يعمل علي مساعدة الشباب في كل البلدان وتشجيعهم علي الإبداع والإبتكار في الأنشطة التي يشاركون فيها، والعمل علي نشر خبراتهم بين الشباب العربي المشارك في الفعاليات الأمر الذي يساعد كل الشباب المشارك علي التقرب من بعضهم البعض.

ناقش الإجتماع إقامة اللقاء ال ١٧ لشباب العواصم العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية، مقترح إقامة مؤتمر لنصرة القدس الشريف، برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة العربية السعودية، الصالون الشباب العربي عن بعد " رؤية الشباب العربي لما بعد الكورونا"، برنامج محاكاة برلمان الشباب العربي، التأكيد علي تنفيذ التوجيهات الصادرة عن المؤتمر الدولي للمبادرات الشبابية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب والذي أقيم في مصر يناير ٢٠٢٠.
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)
وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية بنادي وادى دجلة (صور)

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نادي وادي دجلة عمليات التعقيم عبر الفيديو كونفرانس جولة تفقدية بوابة الفجر الشباب والرياضة

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