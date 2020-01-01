هل يخطف ألميريا صفقة الأهلي المنتظرة؟

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:33 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول نادي ألميريا الإسباني في سباق التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إلى أن نادي ألميريا يريد ضم طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب في نهاية الموسم الجاري، والذي يسعي النادي الأهلي أيضًا للحصول على خدماته بقوة.

ونفى محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب كل الأنباء المنتشرة حول رغبة النادي الإسباني في ضم اللاعب مؤكدا أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي لطاهر من ألميريا.

وأكد محمد عادل أن صفقة انتقال طاهر محمد إلى صفوف الفريق الأحمر في الصيف متوقفه فقط على المقابل المادي حتى الآن.

ويحاول الأهلي منذ فترة ضم طاهر محمد في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن مطالب المقاولون العرب المالية الضخمة تعطل الصفقة حتى الآن.

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